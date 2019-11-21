رياض محرز ينفرد برقم مميز في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انفرد الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي برقم مميز في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد قيامه بـ4 تمريرات ناجحة في العمق، متفوقا على جميع لاعبي المسابقة حتى الآن.

ووفقا لموقع "هوسكورد" المختص بالأرقام والإحصائيات، لم ينجح أي لاعب آخر ينشط في البريمييرليج في معادلة رقم الجناح الجزائري.

وكان محرز صنع 8 أهداف خلال الـ14 مباراة التي شارك في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، فضلا عن تسجيله لـ3 أهداف أخرى.

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ولم يشارك محرز في المباريات الـ4 الأخيرة التي خاضها فريقه في البريمييرليج تباعا أمام كريستال بالاس وأستون فيلا وساوثهامبتون وليفربول.

وينتظر أن يجدد محرز العهد مع أجواء المنافسات الإنجليزية يوم السبت المقبل، خلال مباراة الفريق أمام تشيلسي التي ستشهد غياب البرتغالي برناردو سيلفا بفرمان من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الذي قرر إيقافه لمدة مباراة واحدة، بسبب تغريدة سابقة كانت لها دلائل عنصرية.



ويأمل محرز في خطف الأضواء في موقعة "ملعب الإمارات"، وذلك على أمل دخوله حسابات مدربه الإسباني بيب جوارديولا مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.