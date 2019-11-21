مقتل 18 مقاتلا وشرطي في شمال بوركينا فاسو

أعلنت سلطات ​بوركينا فاسو​ مقتل 18 مقاتلا لدى محاولتهم الهجوم على قاعدة للشرطة في شمال البلاد الذي يشهد هجمات تزداد وتيرتها.

واعلنت ​الشرطة​ في بيان انه "تم التصدي للمهاجمين بفضل الرد السريع"، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع في اربيندا بإقليم سوم.

وضبطت أسلحة ودراجات نارية وأنظمة تحديد مواقع كانت مع المهاجمين، في مكان الهجوم.