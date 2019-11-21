القوات الموالية لحفتر أعلنت أنها أسقطت طائرة إيطالية بلا طيار

أعلن المتحدث باسم ​القوات​ الموالية للمشير ​خليفة حفتر​، ​أحمد المسماري​، في ​مؤتمر​ صحافي في ​بنغازي​ ​شرق ليبيا​ "أننا أسقطنا ​طائرة​ إيطالية بلا طيار، ب​صاروخ​ مضاد للطائرات شمال ترهونة" بجنوب شرق ​طرابلس​، مبينا "أننا ما زلنا ننتظر من السلطات الإيطالية توضيحات بشأن أسباب تحليق هذه الطائرة بلا طيار فوق الأراضي الليبية".

وكانت ​وزارة الدفاع​ الإيطالية ذكرت في وقت سابق أن الطائرة "تحطمت على الأراضي الليبية أثناء قيامها بمهمة لدعم عملية البحر الآمن"، مشيرة الى أن هناك "تحقيقا جاريا لتحديد أسباب الواقعة"، لافتة إلى أن "خطة الطيران كانت قد أُبلِغَت بشكل مسبق الى السلطات الليبية".