هولندا توقف دعمها للسلطة الفلسطينية والبرلمان يدعم المستوطنات

أعلنت ​الحكومة​ الهولندية، وقف الدعم المالي المباشر المقدم للسلطة الفلسطينية بحجة دفعها رواتب لأسرى وعائلات الشهداء، فيما أعلن البرلمان رفضه الالتزام بقرار العليا الأوروبية وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وكشفت صحيفة "​جيروزاليم بوست​" العبرية، أن الحكومة الهولندية قامت بقطع التمويل عن ​السلطة الفلسطينية​ بسبب دفع رواتب للأسرى الذين اعتبرتهم "إرهابيين". وأعلنت الحكومة هذه الخطوة أمس الأربعاء خلال مناقشات الميزانية السنوية.

يأتي ذلك في وقت تدعي فيه إسرائيل أنه في العام 2017 دفعت السلطة الفلسطينية حوالي 198 مليون ​دولار​ لصندوق لأسر الشهداء، ونحو 160 مليون دولار للأسرى في ​السجون الإسرائيلية​.

الى ذلك، أصدر البرلمان الهولندي قرارًا يدعو الحكومة إلى ضمان عدم تنفيذ حكم المحكمة العليا الأوروبية، بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ما لم يتم وسم المنتجات من جميع المناطق المتنازع عليها حول العالم.

وهذا القرار هو الأول دولة أوروبية بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية، مؤخراً، بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى كونه حظي بدعم كامل من الحكومة الهولندية.