اشار رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ في ذكرى اغتيال الوزير والنائب السابق ​بيار الجميل​، الى ان "ثورتك فينا متل الأرزة يلي حبيتها كل يوم عم تتجذّر وتنبض حياة بقلوب الصغار والكبارط.

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كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميّل في ذكرى بيار الجميّل: ثورتك فينا متل الأرزة يلي حبيتها كل يوم عم تتجذّر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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