دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters كوريا الشمالية: لا قمة مع ترامب إلا بعد التخلي عن "السياسة العدائية"

من هيونهي شين

سول (رويترز) - نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولة كبيرة بكوريا الشمالية قولها يوم الأربعاء إن على الولايات المتحدة التخلى عن "سياستها العدائية" تجاه بيونجيانج من أجل استئناف محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة حاليا.

وقالت تشوي سون هوي نائبة وزير الخارجية للصحفيين بعد اجتماع مع مسؤولين روس في موسكو إنه سيكون من "المستحيل" عقد قمة أخرى بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا ظل على موقفه الراهن تجاه كوريا الشمالية.

ونسبت الوكالة إلى تشوي قولها "سيكون بمقدورنا مناقشة القضايا النووية مجددا مع الولايات المتحدة عندما تتخلى عن كل سياساتها العدائية تجاهنا".

وأضافت "ولهذا في واقع الأمر أعتقد أن عقد قمة لن تكون ضمن اهتماماتنا".

ولم تحدد المقصود بمثل هذه السياسة لكن وزارة الخارجية الكورية الشمالية قالت يوم الأحد إن قرار الأمم المتحدة الأخير بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان يمثل "استفزازا سياسيا" بقيادة الولايات المتحدة.

وطالبت كوريا الشمالية أيضا بإنهاء المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وكذلك رفع العقوبات التي تعرقل اقتصادها.

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وعندما سئلت عن الإجراء الذي يتعين على الولايات المتحدة القيام به لاستئناف المحادثات قالت تشوي إن الأمريكيين "يعرفون جيدا".

وأضافت "سيتحتم على الجانب الأمريكي رفع كل الإجراءات التي يعاملونا بموجبها على أننا عدو ومن ثم يبلغونا بمثل هذا القرار الاستراتيجي".

وعقد كيم وترامب أول قمة تاريخية بين الجانبين في سنغافورة في يونيو حزيران العام الماضي واتفقا على تحسين العلاقات والتفاوض لإنهاء البرنامجين الصاروخي والنووي لكوريا الشمالية.

ولم تحرز تلك الجهود أي تقدم جوهري كما انهارت قمتهما الثانية في فيتنام في فبراير شباط.

واتفق الزعيمان في يونيو حزيران على عقد قمة ثالثة عند الحدود بين الكوريتين واستئناف المفاوضات. لكن المحادثات التي عقدت بين الجانبين في السويد على مستوى فرق العمل في أكتوبر تشرين الأول انتهت باتهام مبعوث كوريا الشمالية للأمريكيين بالحضور إلى طاولة المفاوضات بأيد خاوية.

وقالت وكالة يونهاب إن تشوي، وهي واحدة من فريق التفاوض النووي لكوريا الشمالية، التقت مع مسؤولين روس بينهم وزير الخارجية سيرجي لافروف في موسكو يوم الأربعاء.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد حسن)