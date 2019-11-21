شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بالتنسيق بين 3 وزارات وهيئة الأرصاد للتصدى للسيول والأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، التنسيق بين وزارات التنمية المحلية، الرى، الإسكان، وهيئة الأرصاد الجوية، لمواجهة الأمطار والسيول، خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل التغيرات المناخية التى تشهدها البلاد.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن السنوات الأخيرة شهدت تغيرات مناخية تستوجب وضع خطة للتصدى للظواهر الطبيعية الناتجة عن هذه التغيرات حتى لا تتحول لكارثة، قد ينتج عنها غرق بعض المناطق، ومعاناة المواطنين، على أن يكون هناك رؤية مسبقة للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وأشار محمود، إلى أن البنية التحتية قد تكون ليست على قدر استيعاب كميات كبيرة من المياه سواء الأمطار أو السيول، ولكن لابد من الاستعداد من خلال معدات الرفع والشفط، وأن يكون هناك تنسيق مسبق مع كافة الأجهزة المعنية، بالإضافة لتوعية المواطنين بالأماكن المتوقع أن تكون نسبة المياه بها مرتفعة، ويتم تسليك الشنايش والبالوعات بشكل دورى وليس بعد غرق الشوارع.

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