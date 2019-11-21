شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب قصور الثقافة بتقديم أعمال تزيد من ثقافة ووعى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت النائبة سعاد المصرى، وضع خطة لزيادة الوعى لدى المواطنين حول ما تقدمه قصور الثقافة المنتشرة فى ربوع الجمهورية، بشأن القضايا المختلفة التى يتم معالجتها فنيا، ودور الفن فى زيادة الوعى حول حجم التحديات والمؤامرة ضد الدولة المصرية.

وأوضحت المصرى، أن قصور الثقافة عليها دور كبير فى زيادة وعى المواطنين، وذلك من خلال تقديم أعمال هادفة تلقى الضوء على المشاكل الموجودة على الساحة، وحلول لها، وكيفية اكتشاف الشائعات التى تروج لها البعض خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، وخطورة مواقع التواصل إن لم نحسن استغلالها لأنها أصبحت منصة لبعض الكيانات لنشر الأكاذيب من خلالها.

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وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بقصور الثقافة على مستوى الجمهورية، وتطويرها، ووضع خطة لتأهيلها مرة أخرى، بما يتواكب مع الحدث، وتنظيم مسابقات فنية من خلالها لتشجيع المواطنين على الإبداع والابتكار، وتقديم أعمال فنية هادفة تخدم الفرد والمجتمع.