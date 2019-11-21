"القوى العاملة بالبرلمان": اهتمام الدولة بالمصريين فى الخارج غير مسبوق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تهتم بالمصريين العاملين والمقيمين فى الخارج اهتماما كبيرا، علي عكس العقود الماضية. وأضاف "المراغي"، ل"الخليج 365"، أن الدولة تحرص على التواصل المستمر مع المصريين العاملين في الخارج، وتشركهم في بناء بلدهم مصر الحديثة، وهم لا يتأخرون عن دعم ومساندة بلدهم ويقدمون دائما أروع الصور في الوقوف بجانب الوطن، كما أنهم يمثلون قوة اقتصادية لمصر، حيث يدخلون عملة صعبة للبلد من خلال تحويلاتهم، والقيادة السياسية والحكومة والبرلمان يعطوهم قدرهم ويقدرون مواقفهم الوطنية. Advertisements وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس اتحاد عمال مصر، إلي أن اللجنة من اختصاصاتها متابعة مشاكل العمال المصريين فى الخارج، وكذلك اتحاد عمال مصر يتواصل معهم ويتابع مشكلاتهم، وينسق دائما مع وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج لحلها.

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