شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات البرلمان: نستضيف مسئولى المحليات لبحث دعم مشروعات الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات خلال الأسبوعين المقبلين بحضور عدد من ممثلى الاقتصاد غير الرسمى لمناقشة مشروع قانون الحكومة للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر.

وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، فى تصريح لـ"الخليج 365" أن هناك جدل بشأن التعريفات الخاصة بمشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، موضحا أن اللجنة تسعى للوصول إلى تعريف يتوافق عليه الجميع.

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وأشارت النائبة هالة أبو السعد، إلى أن اللجنة ستستضيف عدد من مسؤولى المحليات لبحث تسهيل حصول الشباب على تراخيص إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة الصغر فى مشروع القانون الجديد، موضحة أن التصاريح تعد قضية هامة فى مشروع القانون.