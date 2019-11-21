شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بحماية المستهلك وتأمين خدمة ما بعد البيع للأجهزة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب سليمان العميرى، جهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على الشركات لحماية المستهلكين من عدم الصيانة للأجهزة الكهربائية من قبل بعض شركات الأجهزة الكهربائية، وما ينتج عن هذا الأمر من إضرار للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجهاز يقوم بدور ملحوظ خلال الفترة السابقة، وهناك العديد من الشكاوى التى تم التعامل معها بجدية، وتأتى هذه التحركات لضبط الأسواق، وحل مشاكل ظلت عالقة منذ سنوات، مشددا على ضرورة زيادة مقرات الجهاز على مستوى الجمهورية، للتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين، وميكنة تقديم الشكاوى من مختلف أنحاء الجمهورية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تنظيم عدد من حملات التوعية للمواطنين، حول كيفية التقدم بشكوى، والخطوات المتعبة، وإجراءات الحصول على حق المواطن، وأماكن وأرقام الجهاز على مستوى الجمهورية، بالإضافة لشن حملات تفتيش ورقابة على الشركات لمنع التلاعب والغش.