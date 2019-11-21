شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بخطة للتصدى للتعديات على الرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وضع خطة للحفاظ على الرقعة الزراعية، ووقف التعديات عليها، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لزيادة الأراضى المستصلحة، تمهيدا لتحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات التعديات على الرقعة الزراعية، وعلى الرغم من الجهود التى تبذلها الدولة وإزالة الكثير من هذه التعديات إلا أن هذا الأمر يمثل خطورة حقيقة على مستقبل الزراعة فى مصر، مما يستوجب آلية للتعامل مع الأزمة خاصة فى القرى التى ليس لها ظهير صحراوى وتعانى من نقص فى الخدمات العامة.

وشدد عضو اللجنة، على ضرورة عقد اجتماع موسع بين كافة الأطراف المعنية بالرقعة الزراعة والتعديات عليها بمجلس النواب، وعرض كافة الأرقام الخاصة بالتعديات وقرارات الإزالة، وهل الأراضى التى يتم إزالة التعديات عليها تصبح صالحة للزراعة مرة اخرى؟ ومصير الأراضى فى حالة عدم صلاحيتها للزراعة؟ وماذا لو تكررت التعديات من نفس الشخص أكثر من مرة.

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