الثاني خلال أسبوع: تهديد أميركي لمصر بفرض عقوبات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هددت الولايات المتحدة الأميركي، مرة أخرى، بفرض عقوبات على مصر إذا واصلت التفاوض مع روسيا لشراء مقاتلات "سو-35".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، فضل عدم الكشف عن هويته، قوله إننا ندعو شركاءنا وحلفاءنا، للابتعاد عن التصرفات التي تعرضهم لعقوبات "كاتسا"، في إشارة إلى "قانون مكافحة أعداء أميركي" من خلال العقوبات.

وأوضح المسؤول أن موقف الولايات المتحدة في هذا الشأن واضح جدًا.

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قال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية، رينيه كلارك كوبر، في وقت سابق، "هم (مصر) يدركون بأن هذا الأمر سيعرضهم لخطر العقوبات وحظر تزويدهم بالأسلحة الأميركية مستقبلا".

وأضاف: "منذ سنوات ولدينا علاقات إستراتيجية مع القاهرة، مصر لديها دور فعال في أمن المنطقة، ولديها نجاحات في مكافحة الإرهاب، ونشجع مصر على التفكير بكيفية تحقيقها تلك الإنجازات".

والعلاقات المصرية - الأميركية توصف بـ "الوثيقة والاستراتيجية" خاصة على المستوى العسكري، حيث تقدم واشنطن للقاهرة نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية؛ بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.