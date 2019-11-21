وفاة مختطف تحدت التعذيب الحوثي في أحد سجون صنعاء

الخميس 21 نوفمبر 2019

توفي أحد المختطفين في سجون المليشيات الحوثية عقب نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة صنعاء لتلقي العلاج جراء تعذيب تعرض له في سجون الحوثي.



ونعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، الأربعاء، خالد محمد محمود الحيث، الذي وافته المنية في مستشفى آزال، محملة إدارة السجن والمليشيات الحوثية مسؤولية تفاقم وضعه الصحي.

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ودعت هيئة الدفاع عن المعتقلين في سجون مليشيات الحوثيين، إلى تشكيل لجنة تحقيق في أسباب وفاة المختطف خالد الحيث.

وكان تقرير طبي صادر أواخر أكتوبر الماضي، عن مستوصف إصلاحية السجن المركزي بصنعاء، طالب إدارة السجن بنقل خالد الحيث للعلاج في مستشفيات متخصصة بعد تفاقم إصابته بالتهاب الكبد المناعي في مرحلة حرجة.

يشار إلى أن المئات من المختطفين في سجون المليشيات الحوثية يتعرضون للتعذيب المستمر، مما تسبب في أمراض وتدهور حالة بعض المختطفين الذين قضوا تحت التعذيب، فيما تزعم المليشيات أن وفاتهم قضاء وقدر.