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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. منازل المواطنين شرق الحديدة نهبتها مليشيات الحوثي وحولتها إلى متارس لقناصتها والان مع التفاصيل
الخميس 21 نوفمبر 2019
لم تسلم منازل المواطنين في الحديدة من عبث المليشيات الحوثية التي سيطرت عليها وطردت السكان منها وحولتها إلى متاريس خاصة بمسلحيها قبل دحرها منها.
منزل أحد المواطنين في منطقة المسنا بمديرية الحالي شرق محافظة الحديدة ويدعى فؤاد ، إقتحمته المليشيات الحوثية وشردت ساكنيه،ثم أقدمت على نهبه وتكسيره والعبث بمحتوياته ، وحولته إلى مترس لقناصتها لتستهدف المواطنين المارة في الطرقات.
عادت أسرة فؤاد لتفقد منزلها بعد تحرير منطقتهم وتأمينها ، فتتفاجئ بحجم الدمار والخراب الذي خلفته تلك المليشيات الخبيثة بالمنزل.
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