المليشيا تختطف ناشطا في حزب المؤتمر بصنعاء وتقتاده إلى جهة مجهولة

الخميس 21 نوفمبر 2019

الحوثيين

اختطفت مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، أحد أبرز قيادات المؤتمر الشعبي العام بالعاصمة صنعاء واقتادته إلى مكان مجهول.



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وذكرت مصادر محلية بالعاصمة ان مليشيات الحوثي قامت باختطاف القيادي المؤتمري في الدائرة السابعة بالعاصمة سمير العماري منذ أكثر من أسبوع، واقتادته إلى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن مجموعة مسلحة من عناصر الأمن الوقائي التابع للمليشيات اعترضت طريق القيادي المؤتمري العماري أثناء عودته إلى منزله وقامت باختطافه في عربة بدون لوحة.