صحيفة: الاحتلال يهدف لإغراق الأراضي الفلسطينية بالأبنية الاستيطانية

الخميس 21 نوفمبر 2019

أكدت صحيفة خليجية، أن الاستيطان وباء بكل معنى الكلمة، ولا أحد يملك سلطة إسباغ الشرعية عليه، وإن كان قائماً بقوة الأمر الواقع واختلال موازين القوى، لكن في المحصلة فإن الأرض الفلسطينية هي للشعب الفلسطيني والأجيال، ولا يمكن لأي فعل مهما كان أن يغير من قوة القانون الذي يدعم هذه الحقيقة.



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس أن وباء الاستيطان المستشري منذ العام 1967 ويتصاعد، وهو يهدف لضرب أساس "حل الدولتين"، إذ لا يمكن قيام الدولة الفلسطينية بدون أرض، وهو ما يعمل عليه الاحتلال الإسرائيلي عبر مناقصات وعروض لا تنتهي لمزيد من البناء، سواء لمستوطنات جديدة أو لـ " تسمين " القائم منها، والهدف في النهاية الإتيان على كل شبر من ما تبقى من الأراضي الفلسطينية..

وكذلك عبر المشاريع الثانية مثل السياحة الاستيطانية وتغيير الأسماء والاستيلاء على الممتلكات وما شابه، وهي جميعها مصنفة كجرائم وفق القانون الدولي والإرادة العالمية التي ترفض أن يتم تحويل هذا الأمر الواقع إلى وضع نهائي تحت أي مبرر كان، لأن ذلك يقضي على فرص الحل الشامل والعادل وفق جميع القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.

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وشددت على أن الأرض لأصحابها الأصليين واستعادتها جزء من الحل الذي يتم العمل عليه منذ عقود وتتعمد إسرائيل إفشاله والتسويف واللعب على عامل الزمن واستغلال كل هذا الوقت في البناء الاستيطاني غير الشرعي.

وأوضحت أن الاحتلال يهدف لإغراق الأراضي الفلسطينية بالأبنية الاستيطانية والإتيان على آخر شبر فيها، وبالتالي استحالة الوصول إلى أي تسوية تكون مرضية في أي وقت لأن انتفاء وجود أرض تقوم عليها الدولة معناه تدمير كل حق للفلسطينيين يطالبون به ويتمسكون بتحقيقه.

وطالبت الصحيفة في ختام افتتاحيتها المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي المعارضان للبناء الاستيطاني القيام بخطوات أكثر فاعلية تكون المحاسبة فيها أمراً واقعاً وشأناً ثابتاً وتأخذ العدالة مجراها، خاصة أن الاستيطان فعل مُجرم وفق جميع القوانين الدولية وبالتالي لا بد من محاسبة الذي يقوم به، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب المجردة