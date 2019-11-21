مليشيا الحوثي تسعى إلى تعميم صيغة معدَّلة للأذان

الخميس 21 نوفمبر 2019

قالت مصادر خاصة في وزارة الأوقاف الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، غير المعترف بها، إنه يجري الحديث حول تعديل صيغة الأذان في مساجد العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها خلال الأيام القادمة.



وذكرت المصادر أن مليشيات الحوثي تسعى لإدخال تعديلات طائفية على الأذان بإضافة "أشهد أن علياً ولي الله بعد أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله"، في محاولة لتغيير هوية الشعب اليمني وتحويلها إلى هوية خمينية طائفية.

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يشار إلى أن هذا التعديل لا يعد الأول في الأذان الذي تقوم به مليشيات الحوثي، فقد سبقه تعديل مماثل العام الماضي عندما ألزمت أئمة المساجد بإدخال عبارة حي على الجهاد لمساعدتها في الحشد والتعبئة لتجنيد المزيد من المغرر بهم وإلحاقهم بجبهاتها.

وبالإضافة إلى تغيير وتعديل المناهج الدراسية، ومحاولات ملشنة الأطفال وطلاب المدارس.. تعمد المليشيات الحوثية إلى تغيير هوية المجتمع اليمني، بما يتوافق مع أفكارها المستوردة من حوزات قم في إيران من خلال السيطرة على الخطاب الديني في المساجد بفرض خطباء وأئمة مساجد لنشر أفكارها بموجب سياسة ممنهجة لتفخيخ عقول أبناء المجتمع بخطاب ديني غير مألوف.