شكرا لقرائتكم خبر عن كتب: صلاح العجيلي.. ولا عزاء للمتخرصون !! والان مع التفاصيل

الخميس 21 نوفمبر 2019 ماشاءالله تبارك الله ، خلال اليومين الماضية أصبحت المواقع الإخبارية وصفحات الفيس وتويتر تعج بأخبار المحافظ البحسني وتنمية حضرموت ، وظلت ومازلت تلك الوسائل الإعلامية ووسائل السوشيال ميديا تعزف اجمل مقطوعة موسيقية واحدة تبشر بالقادم الافضل من اخبار سلطة حضرموت وقيادتها وهاهم يفتتحوا ، ويضعوا احجار الأساس لعشرات المشاريع في مختلف القطاعات منها ، التربية والتعليم والصحة والإسكان ، والمياه والصرف الصحي والكهرباء والموانئ السمكية والحدائق العامة والمنتزهات السياحية وكورنيش الشحر ...

Advertisements بوركت العقول والأفكار التي تخطط وتعمل بهدوء ، وتلك السواعد التي تعمل ليل نهار وتسابق الزمن ، وايضا الجهات المسؤولة التي تمول وتتابع التنفيذ وتراقب الأداء بكل حرص وإخلاص وتقان، وتضع الحلول والمعالجات لمكامن القصور أن وجدت .. ولا عزاء للمتخرصون.

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