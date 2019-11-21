مسؤول إيراني: الاحتجاجات خلفت خسائر تقدر بـ 200 مليون دولار

افاد مسؤول إيراني، اليوم الخميس، بأن الاحتجاجات التي شهدتها ايران مؤخرا خلفت خسائر تقدر بـ 200 مليون دولار.
وأعلن المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، في وقت سابق، أن المواجهات الأخيرة في إيران كانت مسألة أمنية، وليست احتجاجات شعبية.
وشهدت مختلف المدن الإيرانية منذ يوم الجمعة الماضي، تظاهرات احتجاجية غاضبة، على ارتفاع اسعار الوقود، فيما تحدثت منظمة "العفو الدولية" عن مقتل 106 متظاهرين على الأقل في 21 مدينة إيرانية نتيجة المواجهات مع القوات الأمنية.
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