مسؤول إيراني: الاحتجاجات خلفت خسائر تقدر بـ 200 مليون دولار

وقال أمير خسرو فخريان، رئيس اتحاد سلاسل المتاجر في إيران، إن الاضطرابات وموجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في مختلف المدن خلفت خسائر مادية تقدر بـ 200 مليار تومان (200 مليون دولار)، مضيفا أنه خلال الأيام الماضية تم تدمير 77 متجرا.وأعلن المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، في وقت سابق، أن المواجهات الأخيرة في إيران كانت مسألة أمنية، وليست احتجاجات شعبية.

وشهدت مختلف المدن الإيرانية منذ يوم الجمعة الماضي، تظاهرات احتجاجية غاضبة، على ارتفاع اسعار الوقود، فيما تحدثت منظمة "العفو الدولية" عن مقتل 106 متظاهرين على الأقل في 21 مدينة إيرانية نتيجة المواجهات مع القوات الأمنية.

