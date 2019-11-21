اعادة افتتاح طريق نينوى اربيل اليوم

ﻣﻦ المؤمل ان ﻳﻔﺘﺘﺢ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ، ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﻨﻮى ارﺑﻴﻞ، ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻫﻴﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﺘﻢ المباشرة ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎر ﻣﺮﻗﺪي اﻟﻨﺒﻲ ﺷﻴﺖ واﻟﺨﻀﺮ (ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم) ﻓﻲ الموصل. وﻗﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻴﻨﻮى ﻣﻨﺼﻮر المرعيد ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح" ان "المشاريع اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ارﺑﻴﻞ، وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﺤﻴﺔ وﺗﺮﺑﻮﻳﺔ وﺧﺪﻣﻴﺔ"، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان "ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻃﺮق وﺟﺴﻮر ﻧﻴﻨﻮى وارﺑﻴﻞ اﻧﺠﺰﺗﺎ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ارﺑﻴﻞ ﺑﻨﻴﻨﻮى واﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ". Advertisements واﺿﺎف ان "اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ المشترك بين اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ المحلية ﻓﻲ ﻧﻴﻨﻮى وﺣﻜﻮﻣﺘﻲ أرﺑﻴﻞ ودﻫﻮك، ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻻﻗﻀﻴﺔ واﻟﻨﻮاﺣﻲ واﻟﻘﺮى المحيطة ﺑﺘﻠﻚ المحافظات واﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺑﺎت داﻋﺶ اﻻرﻫﺎﺑﻴﺔ". ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﺧﺮ، اﻓﺎد ﻣﺪﻳﺮ اوﻗﺎف ﻧﻴﻨﻮى اﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻛﻨﻌﺎن، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح"، ﺑﺎن "اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اوﻗﺎف ﻧﻴﻨﻮى وﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺘﻲ اﻟﻨﻮر واﻟﺴﻌﺪ الهندسيتين ﺳﻴﺒﺎﺷﺮ اﻋﻤﺎر ﻣﺮﻗﺪي اﻟﻨﺒﻲ ﺷﻴﺖ واﻟﺨﻀﺮ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم، ﺑﺎﺣﺪث اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ".



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