تخفيض رسوم المرور يدخل حيز التنفيذ 'جدول'

اعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، عن دخول مقررات مجلس الوزراء بشأن تخفيض رسوم المرور للعجلات والدراجات النارية اضافة الى تأجيل العمل بمنظومة الغاز حيز التنفيذ. وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد عمار وليد لـ الخليج 365، ان "الكتب الرسمية لمقررات مجلس الوزراء تم تعميمها وسوف يتم العمل بها ابتداء من اليوم". وشملت المقررات: 1-تخفيض الرسوم في قانون المرور الجديد . 2-تأجيل العمل بمنظومة الغاز لمدة سنة كاملة. Advertisements 3-تخفيض رسوم الطرق والجسور بنسبة 50‎%‎. 4-تخفيض رسوم تسجيل الدراجات النارية.



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