السعودية تؤكد بالأمم المتحدة أولوية قضية فلسطين

أكدت السعودية أن القضية الفلسطينية ستظل على مقدمة أجندتها السياسية الخارجية، وفي مقدمتها تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه التي كفلتها له قرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال بيان السعودية أمام اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والتي ألقتها السكرتيرة أول سارة عاشور.

وأعربت عاشور، في بداية الكلمة، عن تقدير السعودية للجهود التي بذلتها اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

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وقالت "بعد عدة أيام سنحتفل بالذكرى 71 لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أو ما يعرف بيوم النكبة، حيث مضت أكثر من 70 عاما على أكبر مأساة إنسانية شهدها العالم".

وأبانت عاشور أن السعودية تؤكد بشكل مستمر على أهمية القضية الفلسطينية ومركزيتها لقيادة المملكة وشعبها، حتى نيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.

وأشارت إلى أن بناء إسرائيل المستوطنات يعد مخالفا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ويقف عقبة أمام تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحل الدولتين.

وأردفت أنه في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ندد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يعد انتهاكا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية والاتفاقيات الدولية، كما رحب مجلس الوزراء بالإجماع الدولي بالتصويت لصالح قرار تجديد ولاية غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمدة 3 سنوات.