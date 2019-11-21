نائب ترامب: الشعب الأمريكي يدعم نظيره الإيراني في ثورته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الخميس، أن رسالة الولايات المتحدة واضحة حول المظاهرات المندلعة في عموم إيران، وهي أن "الشعب الأمريكي يدعم نظيره الإيراني".

وقال بنس في تغريدة عبر حسابه على تويتر "نظام طهران يواصل استخدام العنف والحبس لقمع شعبه، في الوقت الذي يخرج فيه الإيرانيون للتظاهر".

ودخلت المظاهرات في إيران، الأربعاء، يومها السادس، احتجاجا على رفع أسعار البنزين بنسبة 300%، وامتدت إلى 65 مدينة في 25 محافظة بجميع أنحاء البلاد.

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والثلاثاء، أعلنت منظمة العفو الدولية مقتل 106 متظاهرين على الأقل في 21 مدينة، خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران نتيجة الرفض الشعبي زيادة أسعار الوقود.

فيما ذكر بيان صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، التي تتزعمها مريم رجوي، أن أعداد جرحى احتجاجات البنزين بلغت 3 آلاف جريح على الأقل.