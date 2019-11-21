الجيش العراقي ينتشر قرب مدارس بغداد لمنع الطلاب من التظاهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في محاولة لمنع طلاب المدارس من المشاركة في المظاهرات التي تجتاح البلاد منذ نحو شهرين تقريبا، انتشرت صباح الخميس، وحدات من الجيش العراقي قرب المدارس في شوارع العاصمة بغداد.



وتشهد بغداد ومدن جنوب العراق منذ أكثر من ٥٠ يوما مظاهرات تطالب بتغيير العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني، تخللها اختطاف أكثر من ١٠٠ ناشط ومدون وصحفي ومحامين ومسعفين، بحسب إحصائيات رسمية حصلت عليها "العين الإخبارية" من مصادرها في وزارة الداخلية العراقية التي نفت دور الوزارة في اعتقالهم وحمّلت مليشيات الحشد الشعبي مسؤولية تنفيذ هذه العمليات.

وكانت الدراسة توقفت في عدد كبير من مدارس العراق، كما تعطلت الدراسة في غالبية الجامعات، على إثر الاحتجاجات التي تجتاح العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأدت الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع ضد الطبقة السياسية والمطالبة بـ"إسقاط النظام" في العراق، إلى وقف العمل، الأربعاء، في موانئ وحقول نفطية.



وقتل أكثر من 335 شخصا، وأصيب 15 ألفا على الأقل بجروح، منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في وقت يخشى فيه الكثير من المصابين الذهاب إلى المستشفيات خوفا من الاعتقال؛ ما أدى إلى التهاب بعض الإصابات.

وتُعَد موجة الاحتجاجات الجارية في العراق ضد فساد الطبقة السياسية الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، وتستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية.