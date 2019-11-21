"اليونسكو" قلقة من الحفريات والأشغال الإسرائيلية في القدس القديمة

أوصت اللجنة الثقافية للدورة الـ40 للمؤتمر العام لمنظمة "اليونسكو" بمشاركة وزراء ثقافة العالم، في باريس، لاتخاذ قرارات جديدة بشأن القدس، معربة عن قلقها من "العوائق والممارسات التي تضر بالمساعي الرامية للمحافظة على الطابع المميز لمدينة القدس وأسوارها".
وأكدت الدول الأعضاء لليونسكو والجهات المانحة الدولية، أنها "ستقدم المزيد من الدعم للأنشطة الرامية لصون التراث الثقافي لمدينة القدس القديمة عن طريق التمويل الخارج عن الميزانية"، معربة عن قلقها بشأن "الحفريات والأشغال الإسرائيلية في القدس القديمة، وعلى جانبي القدس وأسوارها".
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