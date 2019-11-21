بنس: الولايات المتحدة تدعم الاحتجاجات التي تشهدها إيران

أعلن نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، عن دعم الولايات المتحدة للاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ نحو أسبوع على خلفية رفع أسعار الوقود في البلاد.
وانتقد بنس، استخدام السلطات الإيرانية سياسة القمع تجاه المحتجين السلميين الذين خرجوا للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية. وأضاف "بينما يخرج الإيرانيون إلى الشوارع احتجاجا، يستمر النظام في طهران في استخدام العنف والاعتقال لقمع الشعب".
كما وجه نائب الرئيس الأميركي رسالة إلى الشعب الإيراني، لافتا إلى ان "رسالة الولايات المتحدة واضحة: الشعب الأميركي يقف إلى جانب شعب إيران".
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