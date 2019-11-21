بنس: الولايات المتحدة تدعم الاحتجاجات التي تشهدها إيران

أعلن نائب الرئيس الأميركي، ​مايك بنس​، عن دعم ​الولايات المتحدة​ للاحتجاجات التي تشهدها ​إيران​ منذ نحو أسبوع على خلفية رفع أسعار الوقود في البلاد.

وانتقد بنس، استخدام ​السلطات الإيرانية​ ​سياسة​ القمع تجاه ​المحتجين​ السلميين الذين خرجوا للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية. وأضاف "بينما يخرج الإيرانيون إلى الشوارع احتجاجا، يستمر النظام في ​طهران​ في استخدام ​العنف​ والاعتقال لقمع الشعب".

كما وجه نائب الرئيس الأميركي رسالة إلى الشعب الإيراني، لافتا إلى ان "رسالة الولايات المتحدة واضحة: الشعب الأميركي يقف إلى جانب شعب إيران".