النشرة:المحتجون في طرابلس نصبوا خيمة امام شركة كهرباء قاديشا في الميناء

أفادت قناة "الجديد" بأن المحتجين في ​طرابلس​ نصبوا خيمة امام ​شركة كهرباء قاديشا​ في ​الميناء​ كما ركنوا السيارات وسط الطريق المؤدية اليها.

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