مصادر للجمهورية: الرئيس عون سيعرض في رسالة الإستقلال التطورات على مختلف الصعد

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه في وقت تحدثت بعض المصادر عن انّ ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ سيعلن في رسالة ​الاستقلال​ التي سيوجّهها الى اللبنانيين مساء اليوم، عن موعد ​الاستشارات النيابية​، على أن تبدأ يوم الاثنين المقبل، هو أمر لم تؤكّده لـ"الجمهورية" اوساط قريبة من ​القصر الجمهوري​، بل اعتبرته "كلاماً ليس دقيقاً".

ولفتت الى أن "الرئيس عون سيقدّم في رسالته عرضاً للتطورات على مختلف الصعد، وسيتوقف امام الإستحقاق الحكومي الحالي وسيجّدد رؤيته لطريقة المعالجة والآلية التي سيقوم بها تحضيراً لمرحلة الإستشارات، التي يرى ان تفضي في نهاية الامر الى حكومة سياسية لمواجهة التطورات المحلية والخارجية".

الى ذلك، وفي ما يتصل ب​العرض العسكري​ المقرّر غداً في ​وزارة الدفاع​ في ​اليرزة​، في ذكرى الاستقلال، قالت المصادر لـ"الجمهورية": "الاحتفال قائم في موعده ووفق ما هو مقرّر وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​".