عبدالله: كيف يشرح لنا المعنيون تحويل قرابة 800 مليون دولار الى الخارج

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "إجراءات ​المصارف​ تسري فقط على صغار المودعين وذوي الدخل المحدود". وسأل "كيف يشرح لنا المعنيون، تحويل قرابة 800 مليون ​دولار​ الى الخارج، لكبار القوم، وربما لاصحاب البنوك أنفسهم، في المرحلة التي كانت فيها المصارف مقفلة؟". وقال: "آمل ان يتحرك ​القضاء​ المختص، واعتبار كلامي أخبارا".

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