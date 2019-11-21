بايدن: إذا فزت بالرئاسة ستكون حقوق الإنسان أساس انخراطنا مع العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال جو بايدن، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، إن مسألة حقوق الإنسان ستكون أساس انخراط بلاده مع العالم، حال فوزه بالرئاسة.
وأضاف بايدن في مناظرة أولية بين الطامحين لنيل ترشيح الحزب، في مقتطفات نشرها عبر حسابه على تويتر: "كرئيس، سيحاسب جو بايدن السعودية والصين وكل دولة تنتهك حقوق مواطنيها".
وتابع: "في عهد ترامب، أصبح تهديد كوريا الشمالية أكثر سوءا ولم يتجه للأفضل. وكرئيس، سينسق جو بايدن عن كثب مع حلفائنا لمحاسبة الصين لعدم ضغطها على كوريا الشمالية .. وسوف ينظر إلى (زعيمها) كيم جونج أون على ما هو عليه .. كطاغية فظ".
وأشار إلى أنه سيتعامل أيضا مع حلول لمسألة تغير المناخ.
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