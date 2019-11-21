اليوم.. بدء تلقي طلبات أفكار الشباب للمشروعات الصغيرة بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تبدأ مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، اليوم الخميس ولمدة عشرة أيام، قبول أفكار الشباب الذين لديهم طموحات لبداية مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى جميع المجالات، فضلاً عن التقدم للمشروعات المقترحة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي توجد لها دراسات جدوى مبسطة، تمهيدًا للمشاركة في الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، المقرر عقده منتصف ديسمبر المقبل تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان.

تشمل المشروعات المقترحة بالجهاز والتي لها دراسات جدوى: تصنيع الأخشاب والزجاج والخزف ومكملاتها، وهي ورشة لإنتاج قطاعات خشبية مشكلة والأرابيسك، وصناعة مكملات الأثاث ومستلزمات الفتحات المعمارية (مفصلات)، وورشة لإنتاج الزجاج الزخرفي، وصناعة الأثاث المدرسي والمكاتب الخشبية، وورشة لإنتاج أدوات المائدة من الخزف والسيراميك، وصناعة الأثاث النمطي الحديث، ورشة إنتاج المستنسخات الأثرية والحلى، ومشروع تدوير مخلفات الزجاج.

كما تشمل تصنيع لعب الأطفال الخشبية، ومجموعة مشروعات تصنيع الملابس والسجاد والجلود ومكملاتها ، وورشة لصناعة رباط العنق والإيشارب، وورشة لإنتاج حشو القمصان والبدل، ومصنع إنتاج جوارب، وصباغة وزخرفة الجلود الطبيعية، وصناعة منتجات جلدية، وورشة لإنتاج مواد تلميع الجلود، وصناعة المكملات للملابس المعدنية، وتصنيع الأزرار البلاستيك، وورشة لإنتاج القفازات الحرارية والصناعية، وورشة لصناعة الكليم من مخلفات مصانع الملابس الجاهزة، وتصنيع منتجات نسيجية غير تقليدية، وصناعة الشرائط (كردون)، وطباعة التي شيرت.​