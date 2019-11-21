إنقاذ 40 مهاجراً قبالة سواحل تونس

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أنّه تمّ إنقاذ 40 شخصاً، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، قبالة صفاقس في شرق تونس، أثناء محاولتهم التوجه إلى أوروبا خلسة.
وهؤلاء هم 4 تونسيين و36 مهاجراً من جنسيات إفريقية أخرى، وقد أبلغوا السلطات بأنّهم أبحروا من سواحل صفاقس يوم الأربعاء.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنّ هؤلاء أرادوا التوجه إلى إيطاليا، مشيرة إلى أن مركبهم كان معطوباً وأنّهم أعيدوا إلى صفاقس بالتنسيق مع الحرس البحري الوطني.
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وفي يوليو انتشل الحرس الوطني 90 مهاجراً أبحروا من السواحل التونسية إلى إيطاليا بينهم حوالي 20 امرأة وثلاثة رضع من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
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