إنقاذ 40 مهاجراً قبالة سواحل تونس

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أنّه تمّ إنقاذ 40 شخصاً، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، قبالة صفاقس في شرق تونس، أثناء محاولتهم التوجه إلى أوروبا خلسة.

وهؤلاء هم 4 تونسيين و36 مهاجراً من جنسيات إفريقية أخرى، وقد أبلغوا السلطات بأنّهم أبحروا من سواحل صفاقس يوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنّ هؤلاء أرادوا التوجه إلى إيطاليا، مشيرة إلى أن مركبهم كان معطوباً وأنّهم أعيدوا إلى صفاقس بالتنسيق مع الحرس البحري الوطني.

اقرأ أيضاً... سفينة إنقاذ تبحث مجددا عن ميناء لإنزال 104 مهاجرين

وفي يوليو انتشل الحرس الوطني 90 مهاجراً أبحروا من السواحل التونسية إلى إيطاليا بينهم حوالي 20 امرأة وثلاثة رضع من دول إفريقيا جنوب الصحراء.