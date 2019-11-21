ترامب: بيلوسي غير مهتمة بمصلحة العمال الأميركيين

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي غير مهتمة بمصلحة العمال الأميركيين.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر يوم الأربعاء: "اليوم فتحت مصنعاً كبيراً لـ(شركة) آبل في تكساس، من شأنه أن يعيد الوظائف عالية الأجر إلى أميركا.. واليوم أغلقت نانسي بيلوسي الكونجرس لأنها لا تهتم بالعمال الأميركيين".

تصريحات ترامب جاءت تعليقاً على جلسات الاستماع التي يجريها مجلس النواب في التحقيق بشأن مساءلة الرئيس الأميركي.

وفي وقت سابق أمس، اعتبر ترامب نفسه منتصراً في أعقاب شهادة أدلى بها جوردون سوندلاند ، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي أمام الكونجرس، ضمن جلسات الاستماع العلنية في تحقيق المساءلة.

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وقال ترامب في تكساس: "لم نفز فقط اليوم بل انتهى الأمر".

وأضاف: "أعتقد أن الأمر كان رائعاً، وأعتقد أنه يتعين عليهم إنهاؤه الآن".

وانتقد ترامب مراراً وسائل الإعلام خلال تصريحاته، وندد بما وصفه بـ "الصحافة الكاذبة".

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن شهادة سوندلاند "تبرئ الرئيس ترامب تماماً من ارتكاب أي مخالفات".