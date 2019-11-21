حالة الطقس: أجواء خريفية مستقرة وبادرة نسبيًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لا يطرأ تغيير يذكر، اليوم الخميس، على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء مستقرة خريفية وباردة نسبيًا، وتغطي السماء سحب عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة. وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق.
غدًا الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء مستقرة خريفية وباردة نسبيا، وتتحول الرياح إلى الوجه الغربي وتكون أكثر رطوبة، وتغطي السماء سحب عالية المستوى. وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيًا في الجبال وخريفية مائلة للبرودة في باقي المناطق.
ويوم السبت يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة خريفية وباردة نسبيًا، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة نسبيا في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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