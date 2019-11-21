اجتثاث الإخوان.. حمدوك يقيل مسؤولين بالطيران السوداني

الخميس 21 نوفمبر 2019

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الأربعاء، قرارا أعفى بموجبه مدير سلطة الطيران المديني مصطفى سيد أحمد الدويحي، ومدير شركة "مطارات السودان القابضة" السر حسين بشير، من منصبهما، وهما محسوبان على نظام الإخوان المعزول.



وقضى القرار بتعيين إبراهيم عدلان إبراهيم مديرا عاما لسلطة الطيران المدني، وسر الختم بابكر الطيب محمد مديرا عاما لشركة مطارات السودان القابضة، بناء على توصية وزير الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم.

ووجه حمدوك وزارات الدفاع والمالية والتنمية الاجتماعية العمل بوضع هذه القرارات موضع التنفيذ.

وتقود الحكومة الانتقالية في السودان منذ تشكيلها حملة لتفكيك سيطرة عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي على مفاصل البلاد، وإحلال عناصر وطنية لتحقيق التغيير والإصلاح المنشودين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعفى حمدوك 27 من قيادات الصف الأول بحزب المؤتمر الوطني الذراع السياسية لتنظيم الحركة الإسلامية الإخوانية من مناصبهم كرؤساء مجالس إدارات بالجامعات الحكومية.

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وأقيل وزير النفط السابق مكاوي محمد عوض من رئاسة مجلس إدارة جامعة الخرطوم، والفاتح عروة من جامعة النيلين، والإخواني البارز عوض أحمد الجاز من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

وأعفى وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور من رئاسة مجلس إدارة جامعة بخت الرضا، ونائب البشير حسبو محمد عبدالرحمن من جامعة الضعين، ورئيس الوزراء السابق محمد طاهر إيلا من جامعة البحر الأحمر.

رئيس الوزراء السوداني أعفى أيضا رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر من رئاسة مجلس إدارة جامعة الدلنج، ومساعد البشير فيصل حسن إبراهيم من جامعة الدلنج، والإخواني علي كرتي من جامعة البطانة.

وتضمنت قرارات حمدوك إعفاء نواب مديري 4 جامعات حكومية هي الخرطوم، بحري، أم درمان الإسلامية، القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، وهم محسوبون على نظام الإخوان.

ووجه حمدوك وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.