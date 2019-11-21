صحناوي: خلال فترة وجودي وزيراً للاتصالات لم يتعدَّ تمويل الجمعيات مليوني دولار

اشار وزير الاتصالات الاسبق نقولا صحناوي في حديث الى "الأخبار" الى أنّه خلال فترة وجوده وزيراً لم يتعدَّ تمويل الجمعيات مليوني دولار في الحدّ الأقصى، بعضها كان يتعلّق بكرة السلة والاتحاد اللبناني.
وأضاف صحناوي: "مثلت أمام المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ثلاث مرّات ولا يوجد ما أخجل منه، لأنّ الحقيقة ستظهر لاحقاً، إلا أنّ مجرّد هذا الادعاء وضعني في موضع الشبهة".
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