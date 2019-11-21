صحناوي: خلال فترة وجودي وزيراً للاتصالات لم يتعدَّ تمويل الجمعيات مليوني دولار

اشار وزير ​الاتصالات​ الاسبق ​نقولا صحناوي​ في حديث الى "​الأخبار​" الى أنّه خلال فترة وجوده وزيراً لم يتعدَّ تمويل الجمعيات مليوني ​دولار​ في الحدّ الأقصى، بعضها كان يتعلّق بكرة السلة والاتحاد اللبناني.

وأضاف صحناوي: "مثلت أمام المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ ثلاث مرّات ولا يوجد ما أخجل منه، لأنّ الحقيقة ستظهر لاحقاً، إلا أنّ مجرّد هذا الادعاء وضعني في موضع الشبهة".