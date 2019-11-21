اتفاق صلح قبلي يئد الفتنة الإخوانية بـ"بورتسودان"

جانب من آثار الاشتباكات القبلية في بورتسودان - أرشيفية

شهدت مدينة بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد، حالة من الهدوء والاستقرار بعد أن أفلح وفد رفيع من الحكومة المركزية بالخرطوم في حمل قبيلتي البني عامر والهدندوة على توقيع وثيقة صلح لوقف القتال، الذي نشب بينهما الأحد الماضي.



ووقع ممثلو القبيلتين على وثيقة "القلد" لوقف العدائيات لحين التوصل لاتفاق صلح شامل، بحضور عضوي مجلس السيادة حسن شيخ إدريس وإبراهيم جابر، ووزراء وقيادات بتحالف الحرية والتغيير والتي وصلت المنطقة الثلاثاء الماضي، ضمن جهود لاحتواء هذه الاشتباكات.

واتهمت قوى سياسية في السودان نظام الإخوان المعزول، يوم الثلاثاء، بالتورط في تغذية الفتنة وإشعال الصراع القبلي في بورتسودان لضرب استقرار البلاد.

واندلعت اشتباكات قبلية، الأحد الماضي، بين قبيلتي البني عامر والبيجا "الهدندوة"، بعد حالة احتقان أعقبت وصول الأمين داؤود رئيس الجبهة الشعبية المتحدة (أحد مكونات الجبهة الثورية) إلى المدينة، وفرضت السلطات المحلية على إثره حظرا للتجوال.

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وجرت الاشتباكات احتجاجا على استقبال نظمه أنصار الأمين داؤود بمناسبة زيارته المدينة، حيث ينتمي إلى قبيلة البني عامر، لكن أفرادا من القبيلة الأخرى احتجوا على تنظيم استقبال شعبي في مدينتهم لزعيم من قبيلة منافسة، ما أدى لاندلاع صدامات بين الطرفين.

وأعرب وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح عن سعادته بالاتفاق الذي تم في بورتسودان، لافتاً إلى أنه ليس حلا نهائيا للمشكلة ولكنه سيوقف نزيف الدم بين أبناء البحر الأحمر.

وشدد صالح، ضمن الوفد المركزي الموجود ببورتسودان، أن حكمة النظار والإدارات الأهلية ووعي الكيانات الشبابية وجهود منظمات المجتمع المدني بولاية البحر الأحمر أسهمت في التوصل إلى الاتفاق، مبينا أن ما تم توقيعه يعد خطوة أولى في سبيل تعزيز التعايش وتمتين النسيج الاجتماعي.

وأثنى عضوا مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس قاضي واللواء الركن إبراهيم جابر بالروح الطيبة التي سادت أجواء الاجتماعات بين قبائل الشرق المتنازعة، وحرصها على حقن دماء أبناء الولاية، ودعوتها لنبذ الفتنة والاحتكام لصوت العقل.

وسبق أن شهدت مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر (675 كيلومترا شمال شرق العاصمة الخرطوم) خلال يونيو/حزيران وأغسطس/آب الماضيين أحداث عنف بين قبيلتي "البني عامر والنوبة"، أسفرت عن سقوط أكثر من 70 قتيلا.