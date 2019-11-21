بعد فحصها.. ما هو مصير سمكة القرش الحوتي النادر بالسويس؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن المهندس طارق فتحي، مدير الثروة السمكية في السويس، تسليم سمكة القرش الحوتي النادرة "بهلول"، النافقة قرب سواحل السويس، إلى طاقم فلوكة الصيد الذي عثر عليها أول من أمس الثلاثاء.

وأوضح مدير الثروة السمكية أن باحثي علوم البحار -باعتبارهم جهة علمية- أخبروه بعدم الحاجة للاحتفاظ بالسمكة المعثور عليها، وهي من النوع النادر والمهدد بالانقراض، طولها يقدر بحوالي 7 أمتار، وتزن طن واحد تقريبًا.

وأضاف المسؤول أنه تواصل مع معهد علوم البحار، وطلب فحص السمكة، وأن إجراءات الفحص تمت في حضور لجنة من الباحثين من المقرر أن يقدم أعضاؤها تقريرًا مفصلاً عن هذا الكائن البحري الضخم.

وأظهر فحص الباحثين، برئاسة الدكتور أمجد شعبان، أن سمكة القرش الحوتي التي عُثر عليها ذكر، طوله 7 أمتار، ووزنه 900 كيلو تقريبًا، وقد قدر الوزن بعد حساب الطول والعرض، لعدم وجود ميزان بمرسى السلخانة.

في السياق، قال مصدر مسؤول بقطاع الصيد في السويس، إن السمكة دخلت مرسى السلخانة المخصص لسروح فُلك الصيد، وبعد فحصها جرى رفعها باستخدام لودر على سيارة نقل.

وكشف المصدر أن السمكة جرى نقلها إلى سوق العبور بالقاهرة لتقطيعها، باعتباره أكبر سوق للأسماك في مصر ويتوافد عليه التجار من مختلف المحافظات.

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وأوضح المصدر -غير المصرح له بنشر اسمه- أن الأسماك كبيرة الحجم من القرش الحوتي، أو أسماك القرش الكبيرة والهامور والدراك الضخم والأنواع التي يزيد وزنها عن 200 كيلو، التي تأتي مهاجرة من المحيط الهندي، يتم نقلها إلى سوق العبور ليجري تجهيزها وتقطيعها وبيعها بالكيلو.

وكان الدكتور خالد السيد رئيس هيئة الثروة السمكية، قرر وقف فلوكة الصيد التي حملت السمكة النادرة، ووجه بمنع إصدار تصاريح لسروحها في رحلات صيد.

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