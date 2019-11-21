شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: لا صحة لإسقاط «الحوثي» F15.. محاولة فاشلة للتزييف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن ما تداولته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإسقاط طائرة مقاتلة من نوع (F15) تتبع لقوات التحالف الجوية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المالكي أن ما تم نشره هو محاولة سابقة وفاشلة كانت بتاريخ (1/7/2018)، وأن ما تدعيه المليشيا الحوثية الإرهابية هو امتداد لمنهجية المليشيا بالتزييف.