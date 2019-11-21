قررت الانتقام من مدرسها..جنايات طنجة توزع 19 سنة سجنا على 3 أشخاص اعتدوا على أستاذ

وزعت غرفة الجنايات في استئنافية طنجة، يوم الثلاثاء، 19 سنة سجنا نافذا على 3 أشخاص، ضمنهم امرأة، بتهمة تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، على خلفية استدراجهم لأستاذ مادة الفزياء وسرقة سيارته، فيما فصلت ملف المتهمة الرابعة “ر.ص”، التي كانت تربطها علاقة مع الأستاذ، عن القضية.

وأدانت المحكمة “إ.ب”، و”ي.م” بالسجن 7 سنوات نافذة لكل واحد منهما، فيما قضت بالسجن 5 سنوات على “ه.م”.

واعترفت المتهمة “ه.م” أمام القاضي بالتهم المنسوبة إليها، وكشفت أن صديقتها “ر.ص” اتصلت بها مرارا، وأخبرتها أن الأستاذ، الذي يدرسها مادة الفيزياء يتحرش بها، ويعتدي عليها جنسيا في منطقة مهجورة في ضواحي طنجة.

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وأضافت المتهمة أن صديقتها قررت الانتقام من أستاذها بعدما تمكنت من استدراجه إلى غابة “مديونة”، حيث أرسلت رسالة لها عبر تطبيق “واتساب” تطلب منها المساعدة.

وطلبت المتهمة “ه.م” بدورها المساعدة من شخصين آخرين هما “إ.ب”، و”ي.م”، إذ باغتا الأستاذ، وسرقا سيارته تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

ونفى المتهمان “إ.ب”، و”ي.م” الاتهامات المنسوبة إليهما، مؤكدين تمسكهما ببراءتهما، غير أن المحكمة لم تقتنع بأقوالهما.