اجتماع في الأردن لمناقشة مشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية المقدمة لليمن

اجتماع في الأردن لمناقشةمشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية المقدمة لليمن

الخميس 21 نوفمبر 2019

عقد اليوم اجتماع مشترك بين الجانب اليمني والوكالة الامريكية للتنمية في العاصمة الأردنية عمان، لمراجعة محفظة مشاريع وبرامج الوكالة في اليمن.



وتبلغ حجم محفظة المشاريع المخصصة لليمن اكثر من 267 مليون دولار للعام الجاري موزعة على قطاعات الصحة والتعليم والحوكمة والاستقرار والنمو الاقتصادي والمياه والصرف الصحي فيما بلغ حجم المساعدات الإنسانية 746 مليون دولار .

الاجتماع الذي رأسه من الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج ورئيسة بعثة الوكالة في اليمن ماري ديفيت ومدراء قطاعات الصحة والنمو الاقتصادي والمياه والتعليم في الوكالة، ناقش أولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي وإعادة الاعمار والمساعدات الفنية ذات الأولوية للقطاعات الخدمية والبنك المركزي والمالية العامة.

كما تم استعراض مشاريع البرنامج القطري للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومستوى التقدم في مشاريع وبرامج الوكالة في اليمن.

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وأكد وزير التخطيط على أهمية الاجتماع لتفعيل دور الأجهزة والمؤسسات الوطنية في تنفيذ مشاريع الوكالة والسعي المشترك لتخفيف معاناة اليمنيين بالتحول نحو العمل التنموي وخلق فرص عمل للجميع خصوصا الشباب و تمكين المرأة في سوق العمل.

من جهتها أشارت رئيسة بعثة الوكالة في اليمن الى استئناف الوكالة لبرامجها الإنمائية من أجل وضع اليمن على طريق التعافي وإنهاء الحاجة إلى المساعدة الأجنبية وتركيز العمل في إرساء أساس ثابت للسلام الدائم والقدرة على التكيف.

وعقب الاجتماع تم عقد مجموعة من الاجتماعات الفرعية بين الفنيين من الجانبين لمناقشة الجوانب الفنية.

حضر الاجتماع وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالرزاق الاشول ونائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان و المدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب معونات المانحين وعدد من وكلاء الوزارات.