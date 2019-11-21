السعودية ترحب بإنهاء أمريكا إعفاء "فوردو" الإيرانية من العقوبات

أعربت السعودية، الأربعاء، عن ارتياحها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية المتعلق بإنهاء إعفاء منشأة فوردو النووية الإيرانية من العقوبات، ابتداء من منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أن بلاده تدعم الخطوة الأمريكية، لما لها من أهمية في التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي.

وأشار إلى أن الخطوة الأمريكية تترجم مشروعية قلق السعودية من أنشطة إيران النووية، بما ينسجم مع موقفها الداعي لضرورة ضمان العودة الفورية للعقوبات في حال انتهاك إيران الاتفاق النووي.

وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا حازما مماثلا تجاه تجاوزات إيران، لما تشكله من تقويض للأمن والسلم الدوليين.

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والإثنين، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة قررت إنهاء الإعفاء من العقوبات المرتبطة بمنشأة فوردو النووية الإيرانية.

وأضاف بومبيو، في بيان، أنه يجب على إيران التوقف فورا عن انتهاكاتها للاتفاق النووي، وأنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب، ويجب ألا يُسمح لها بتخصيب اليورانيوم.

وكشف تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهاكا إيرانيا جديدا للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة في مايو/أيار 2018.

جاء ذلك في تقرير قدمه المدير العام بالوكالة كورنيل فيروتا لمجلس محافظي الوكالة، حول تنفيذ إيران التزاماتها المتعلقة بالسلاح النووي بموجب الاتفاق، فيما يتعلق بأنشطتها في محطة "فوردو".

وأوضح التقرير، الذي نشرته الوكالة عبر سلسلة تغريدات في حسابها على تويتر، الخميس "في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني تأكدت الوكالة من نقل إيران أسطوانة من مركب سداسي فلوريد اليورانيوم من مفاعل "نطنز" إلى "فوردو"، وركبت استعدادا لتغذية مركب سداسي فلوريد اليورانيوم لسلسلتي الطرد المركزي IR-1".

وأضاف التقرير أن هذه الأسطوانة ظلت تدور منذ 16 يناير/كانون الثاني 2016 (يوم تنفيذ الاتفاق النووي) للتخميل، و"التخميل" هو نشاط تحضيري يجري قبل التخصيب.