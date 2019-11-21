شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتر جديد بين بكين وواشنطن لتبني الشيوخ الأمريكي نصا حول هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توتر جديد بين بكين وواشنطن لتبني الشيوخ الأمريكي نصا حول هونج كونج الخميس 21 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع نصا يدعم "حقوق الإنسان والديموقراطية" في هونج كونج، ما آثار غضب بكين التي استدعت دبلوماسيا أمريكيا إلى وزارة الخارجية لإبلاغه باحتجاجها.

Advertisements ووافق أعضاء مجلس الشيوخ أيضا على إجراء يحظر بيع سلطات هونج كونج الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وغيرها من المعدات التي تستخدمها قوات الأمن لقمع الاحتجاجات المستمرة هناك منذ أشهر. واستدعت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالنيابة وليام كلين لتقديم "احتجاج رسمي" و"الاعتراض" على هذا النص. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مقتضب إن نائب وزير الخارجية الصيني ما جاوتشو أكد للدبلوماسي الأمريكي أن "أي محاولة تهدف إلى تقويض ازدهار هونج كونج واستقرارها وعرقلة تنمية الصين سيكون مصيرها الفشل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توتر جديد بين بكين وواشنطن لتبني الشيوخ الأمريكي نصا حول هونج كونج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.