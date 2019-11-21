شكرا لقرائتكم خبر عن نظام أردوغان يقمع متظاهرين ضد الملالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قمعت الشرطة التركية متظاهرين إيرانيين تضامنوا مع المظاهرات الإيرانية ضد نظام الملالي في دنيزلي (غربي تركيا).

وأفاد موقع «إيران واير» المعارض، أمس (الأربعاء)، أن الأمن التركي قمع وقفة احتجاجية نظمها إيرانيون أمس الأول، بميدان «الديك» في ولاية دنيزلي، تأييدا لاحتجاجات الشعب الإيراني التي انطلقت الجمعة الماضية، ناقلاً عن شهود عيان أن الشرطة التركية استخدمت الهراوات والعصي لتفريق وقفة المواطنين الإيرانيين، كما اعتقلت عدداً من منظمي الوقفة الاحتجاجية.

ووفقاً للموقع الإيراني، أكد أحد اللاجئين الإيرانيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية أن قوات الأمن التركية فضت الوقفة الاحتجاجية للإيرانيين، واعتقلت عددا من المحتجين؛ بحجة «عدم حصولهم على تصريح للتظاهر».

وقدمت وزارة الخارجية الإيرانية شكرها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن وجه تحذيرا للنظام الإيراني من احتمال انتقال الاحتجاجات الشعبية من العراق إلى الداخل الإيراني في إشارة إلى ضرورة التصدي لتلك التداعيات، فيما أكدت منظمة العفو الدولية سقوط 106 قتلى على أقل تقدير خلال مظاهرات إيران، وأنها تعتقد أن العدد يفوق الـ200 قتيل، في حين اعترفت السلطات الإيرانية بسقوط قتلى واعتقال 1000 متظاهر.