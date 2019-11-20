كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج.. إحباط محاولات هرب للطلاب عبر فتحات المجاري من قبل الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاول بعض المتظاهرين المناهضين للحكومة المحاصرين داخل إحدى جامعات هونج كونج، اليوم الأربعاء، الفرار عبر المجاري، حيث قالت إحدى الطالبات: إنها "شاهدت الثعابين، لكن رجال الإطفاء منعوا المزيد من عطاءات الهرب عن طريق سد فتحة في النظام".

وأوضح شهود عيان من "رويترز"، أن أقل من 100 محتج ما زالوا داخل جامعة البوليتكنيك؛ حيث كانت شرطة مكافحة الشغب متواجدة على مدار 24 ساعة في اليوم، بعد اعتقال أكثر من 1000 شخص في وقت متأخر من يوم الإثنين الماضي.

واستسلم البعض بينما احتُجز آخرون أثناء محاولات الهرب، التي شملت محاولة تسلق الحبال إلى انتظار الدراجات النارية ليل الاثنين الماضي؛ حيث ألقى المتظاهرون قنابل البنزين ورد الشرطة على الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه.

وظهر المتظاهرون، الذين كانوا يرتدون أحذية مضادة للماء ويحملون المشاعل، داخل الحرم الجامعي بعد أن بحثوا دون جدوى عن المجاري، حيث يشكل ارتفاع منسوب المياه بسرعة خطرًا؛ للحصول على مخرج أثناء الليل.

وكان رجال الإطفاء، الذين سمح لهم الطلاب بالوصول إلى الحرم الجامعي، في مكانهم لإيقاف أي محاولات أخرى، مما أدى إلى منع المدخل الوحيد المجدي لنظام الصرف الصحي في موقف للسيارات تحت الأرض في الحرم الجامعي.

كما اعتبرت الجامعة في شبه جزيرة كولون، هي الأخيرة من بين خمس جامعات احتلها المتظاهرون لاستخدامها كقواعد لتعطيل المدينة خلال الأيام العشرة الماضية، مما أدى إلى سد نفق "كروس هاربور" المركزي والشرايين الأخرى.

وقال بروتوس، 21 عامًا، الذي أصبح من أبرز المتظاهرين في أغسطس: "هذه المهمة خسارة"، مضيفاً، أنه بعد كل الأشياء التي حدثت، لا أعتقد أن المحتجين الذين يسيطرون على الجامعات كان خيارًا جيدًا، ليس لدينا معدات مثل الشرطة، نحن لسنا منظمين بشكل جيد مثل الشرطة.

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وتابع: إن كسر كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة كان جيدًا، لأن ذلك كان يتعلق بحماية الناس، لكن الأضرار الأخرى كانت خاطئة - خاصة للمكتبة.

وأوضحت الشرطة، أن حوالي 800 شخص غادروا الحرم الجامعي بسلام في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، وسيتم التحقيق معهم، بما في ذلك ما يقرب من 300 تحت سن 18.

كما دعا زعيم هونج كونج كاري لام، إلى "إنهاء إنساني للحصار، الذي شهد أشد الاشتباكات منذ تصاعد الاحتجاجات منذ أكثر من خمسة أشهر".

وصرحت الشرطة، بأنها ليست لديها أي خطط لاقتحام الحرم الجامعي، الذي دمر الآن وغُرست عليه رسومات على الجدران، وأجزاء منها تستخدم في صناعة الوقود وتُستخدم في صنع قنابل مولوتوف والطعام الفاسد مع الزجاج المكسور في كل مكان.

ومع غضب المتظاهرون، مما يرون أنه تدخل صيني في الحريات التي وعدت بها هونج كونج، عندما عادت المستعمرة البريطانية آنذاك إلى الحكم الصيني في عام 1997، يقولون إنهم "يردون على الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة".

كما شددت الشرطة الأمن في جميع أنحاء الجامعة، مما جعل الشوارع آمنة بما يكفي لزيارة المفوض الجديد للقوات، كريس تانغ، في يوم الثلاثاء الماضي في أول يوم له في العمل.

هذا وقامت الشرطة بأكثر من 5000 عملية اعتقال تتعلق بالاحتجاجات منذ يونيو.

ويقول القادة الصينيون: إنهم ملتزمون بمعادلة "دولة واحدة ونظامان" في هونج كونج للحكم الذاتي، واتهموا دولًا أجنبية، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة، بإثارة المتاعب.

