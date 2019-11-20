أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 20/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الرئيس الروسي يؤكد على خطة زيارته لإسرائيل

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه سوف يقوم بزيارة إسرائيل، في شهر يناير المقبل، معلنا عزمه على مواصلة حماية المسيحيين في الشرق الأوسط مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والكنائس المحلية. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || تهديد يواجه hلصفقة التجارية بين أمريكا والصين

يقول خبراء التجارة والأشخاص المقربون من البيت الأبيض، إن إتمام "المرحلة الأولى" من صفقة التجارة الأمريكية الصينية، يمكن أن ينخفض إلى العام المقبل، حيث تضغط بكين من أجل التراجع عن التعريفة الجمركية على نطاق أوسع، وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالب متزايدة من جانبها. أخبار عالمية عاجلة اليوم || "قسد": مقتل مدنيين جراء غارة تركية

أعلن مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مصطفى بالي، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل مدنيين اثنين على الأقل في غارة تركية على سيارة مدنية بريف عين العرب "كوباني"، وفقا للمعلومات الأولية.

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