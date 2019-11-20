كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تهديد يواجه "المرحلة الأولى"للصفقة التجارية بين أمريكا والصين هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح الرئيس الأمريكي، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، في مؤتمر صحفي، أن "التوصل إلى اتفاق تجاري أولي، قد يستغرق ما يصل إلى خمسة أسابيع".
وصرح خبراء تجاريون وأشخاص اطلعوا على المحادثات لـ"رويترز"، بأن الاتفاق ما زال بعيد المنال بعد أكثر من خمسة أسابيع بقليل، وقد تصبح المفاوضات أكثر تعقيدًا.
كما قال شخص أطلع على المسألة، إن ترامب والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر، يدركان أن التراجع عن التعريفات الجمركية لصفقة تفشل في معالجة قضايا الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا الأساسية لن يُنظر إليه على أنه صفقة جيدة للولايات المتحدة.
وكان مسؤولون من بكين، قد اقترحوا في وقت سابق، أن "الرئيس الصيني شي جين بينغ وترامب قد يوقعان اتفاقًا في أوائل ديسمبر".
وذكر كريستيان ويتون، الزميل البارز في الاستراتيجية والتجارة في مركز المصلحة الوطنية ومستشار سابق لإدارة ترامب وجورج بوش: "إذا سارت المحادثات حقًا، فسيتم تعليق هذا الارتفاع، إذا لم يكن الأمر كذلك، فستنفذها الولايات المتحدة، وسيؤدي ذلك إلى إلقاء اللعبة في العام المقبل".
كما أقر مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون، يدين حملة القمع ويتعهد بدعم هونج كونج، التى انتقدتها بكين على الفور.
وقال ويتون: إن "الحملة العنيفة ضد المتظاهرين في هونج كونج، التي تديرها بكين، تقلل من احتمالات التوصل إلى اتفاق، هل ستتم دعوة شي في الواقع إلى قبضة وابتسامة مع الرئيس، لأن رجال الشرطة ينتصرون على الطلاب في هونج كونج؟"
وتتفاقم المفاوضات أيضًا بسبب النزاعات داخل البيت الأبيض حول أفضل مقاربة للصين، وحقيقة أن ترامب قد يستخدم حق النقض ضد أي اتفاق متفق عليه في اللحظة الأخيرة.
وقال ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء الأمريكي، سيتعين على الصين عقد صفقة تعجبني، إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الصين، فسأرفع فقط التعريفات.
كما ساعد تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، في وقف أسواق الأسهم العالمية من أعلى مستوياتها في 22 شهرًا، التي تم التوصل إليها في الأسابيع الأخيرة عندما بدا من المحتمل اتخاذ قرار بشأن الحرب التجارية.
ومن المؤكد أن بعض خبراء التجارة والخبراء الصينيين، الذين أطلعوا على المحادثات، قالوا: إنهم "ما زالوا متفائلين بشأن التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة".
وقد وصفت وسائل الإعلام الصينية الرسمية "شينخوا" مكالمة هاتفية يوم السبت الماضي بين منوشين، والمنقار ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه بأنها "بناءة".
وقال هو شيجين، رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز الصينية المدعومة من الدولة، إن قليل من الصينيين يعتقدون أن الصين والولايات المتحدة، يمكن أن تتوصلا إلى اتفاق قريبًا.
وإن جلوبال تايمز، ليست هي المنفذ الإعلامي الرسمي للحزب الشيوعي الصيني، ولكن هو جين تاو وصف دوره هنا بأنه "يعطي صوتًا لما يتمنى المسؤولون في بكين أن يقولوه في العلن".