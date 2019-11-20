كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تهديد يواجه "المرحلة الأولى"للصفقة التجارية بين أمريكا والصين هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"المرحلة الأولى" من

يقول خبراء التجارة والأشخاص المقربون من البيت الأبيض، إن إتمامصفقة التجارة الأمريكية الصينية، يمكن أن ينخفض إلى العام المقبل، حيث تضغط بكين من أجل التراجع عن التعريفة الجمركية على نطاق أوسع، وتواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالب متزايدة من جانبها.

وأوضح الرئيس الأمريكي، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، في مؤتمر صحفي، أن "التوصل إلى اتفاق تجاري أولي، قد يستغرق ما يصل إلى خمسة أسابيع".

وصرح خبراء تجاريون وأشخاص اطلعوا على المحادثات لـ"رويترز"، بأن الاتفاق ما زال بعيد المنال بعد أكثر من خمسة أسابيع بقليل، وقد تصبح المفاوضات أكثر تعقيدًا.

كما قال شخص أطلع على المسألة، إن ترامب والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر، يدركان أن التراجع عن التعريفات الجمركية لصفقة تفشل في معالجة قضايا الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا الأساسية لن يُنظر إليه على أنه صفقة جيدة للولايات المتحدة.

وكان مسؤولون من بكين، قد اقترحوا في وقت سابق، أن "الرئيس الصيني شي جين بينغ وترامب قد يوقعان اتفاقًا في أوائل ديسمبر".

ويقول بعض الخبراء، إن "الموعد التالي للمراقبة هو 15 ديسمبر، عندما يتم تطبيق التعريفة الجمركية على البضائع الصينية، التي تبلغ قيمتها حوالي 156 مليار دولار، بما في ذلك عناصر هدايا العيد مثل الإلكترونيات وزينة عيد الميلاد". وذكر كريستيان ويتون، الزميل البارز في الاستراتيجية والتجارة في مركز المصلحة الوطنية ومستشار سابق لإدارة ترامب وجورج بوش: "إذا سارت المحادثات حقًا، فسيتم تعليق هذا الارتفاع، إذا لم يكن الأمر كذلك، فستنفذها الولايات المتحدة، وسيؤدي ذلك إلى إلقاء اللعبة في العام المقبل".



كما أقر مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون، يدين حملة القمع ويتعهد بدعم هونج كونج، التى انتقدتها بكين على الفور. كما أقر مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون، يدين حملة القمع ويتعهد بدعم هونج كونج، التى انتقدتها بكين على الفور. وقال ويتون: إن "الحملة العنيفة ضد المتظاهرين في هونج كونج، التي تديرها بكين، تقلل من احتمالات التوصل إلى اتفاق، هل ستتم دعوة شي في الواقع إلى قبضة وابتسامة مع الرئيس، لأن رجال الشرطة ينتصرون على الطلاب في هونج كونج؟" Advertisements وتتفاقم المفاوضات أيضًا بسبب النزاعات داخل البيت الأبيض حول أفضل مقاربة للصين، وحقيقة أن ترامب قد يستخدم حق النقض ضد أي اتفاق متفق عليه في اللحظة الأخيرة. وقال ترامب في اجتماع لمجلس الوزراء الأمريكي، سيتعين على الصين عقد صفقة تعجبني، إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع الصين، فسأرفع فقط التعريفات. كما ساعد تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، في وقف أسواق الأسهم العالمية من أعلى مستوياتها في 22 شهرًا، التي تم التوصل إليها في الأسابيع الأخيرة عندما بدا من المحتمل اتخاذ قرار بشأن الحرب التجارية. ومن المؤكد أن بعض خبراء التجارة والخبراء الصينيين، الذين أطلعوا على المحادثات، قالوا: إنهم "ما زالوا متفائلين بشأن التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة".