كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: على أمريكا اتخاذ خطوات لتغيير نوعية علاقاتها مع أعضاء "الناتو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، بأن على الولايات المتحدة الأمريكية اتخاذ خطوات لتغيير نوعية علاقاتها مع الحلفاء، حتى في إطار "الناتو".

وصرح الرئيس الروسي، خلال منتدى "روسيا تنادي" الاستثماري، الذي تنظمه شركة "في تي بي كابيتال": "حتى الآن تقول أمريكا، نحن مظلتكم ضد التهديدات السوفيتية، ويجب عليكم أن تدفعوا، وهذه الطريقة غير مجدية في الوقت الحالي".

وتابع فلاديمير بوتين، "يجب على واشنطن اتخاذ خطوات لتغيير نوعية علاقاتها مع الحلفاء، حتى في إطار الناتو، ولكن من غير الكافي أن يقولوا: "نحن نحميكم- ادفعوا"، مقابل ماذا سيدفعون، مقابل تأمين الدفاعات الأمريكية وأماكن العمل؟ سيقومون بتطوير ما لديهم [الصناعات العسكرية]، وهذا ما يتحدثون عنه الآن".

وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، خلال مقابلة مع مجلة "ذا إيكونوميست" البريطانية، حلف "الناتو"، وما آلت إليه الأمور بسبب الخلافات بين الحلفاء.

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واعتبر الرئيس الفرنسي، أن هذا الحلف فقد القدرة على "أي تنسيق يتعلق بالقرار الاستراتيجي للولايات المتحدة مع باقي الشركاء في حلف الناتو".

كما أكد على أن "الناتو" بات يشهد حالة "موت سريري"، مُضيفاً أنه يجب "توضيح الأهداف الاستراتيجية"، التي يسعى إليها الحلف.