تستعد مدينة بني ملال، لاحتضان الدورة الأولى من العدو الريفي الفدرالي، في الفاتح من دجنبر القادم، وذلك تحت إشراف الجامعة الملكية لألعاب القوى.
وذكرت جامعة أم الألعاب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اليوم الأربعاء، أنها ستنظم بتنسيق مع عصبة تادلة أزيلال، المحطة الأولى من العدو الريفي الفدرالي.
وأكدت الجامعة، أن المحطة الأولى والتي سيحتضنها مطاف نادي متعدد الرياضات، تشهد مشاركة فئة الصغار، والشباب، والكبار، ذكورا وإناثا، الذين يمثلون الأندية والجمعيات الرياضة المنضوية تحت لواء جامعة ألعاب القوى.
كانت هذه تفاصيل خبر بتنسيق مع عصبة تادلة أزيلال.. جامعة ألعاب القوى تنظم المحطة الأولى من العدو الريفي الفدرالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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