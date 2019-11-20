بتنسيق مع عصبة تادلة أزيلال.. جامعة ألعاب القوى تنظم المحطة الأولى من العدو الريفي الفدرالي

تستعد مدينة بني ملال، لاحتضان الدورة الأولى من العدو الريفي الفدرالي، في الفاتح من دجنبر القادم، وذلك تحت إشراف الجامعة الملكية لألعاب القوى.

وذكرت جامعة أم الألعاب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اليوم الأربعاء، أنها ستنظم بتنسيق مع عصبة تادلة أزيلال، المحطة الأولى من العدو الريفي الفدرالي.

وأكدت الجامعة، أن المحطة الأولى والتي سيحتضنها مطاف نادي متعدد الرياضات، تشهد مشاركة فئة الصغار، والشباب، والكبار، ذكورا وإناثا، الذين يمثلون الأندية والجمعيات الرياضة المنضوية تحت لواء جامعة ألعاب القوى.